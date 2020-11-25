(وثيقة) الحكومة العراقية تحذر من امطار غزيرة وسيول نهاية الشهر

2020/11/25 | 19:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، الاربعاء، من تعرض سبع محافظات ومدن عراقية لامطار شديدة وسيول نهاية الشهر الجاري....

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