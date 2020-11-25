إنتر ميلان يعرض لاعبه إريكسن على آرسنال في صفقة غير مكلفة

2020/11/25 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

عرض نادي إنتر ميلان الإيطالي على نادي آرسنال الانكليزي، التعاقد مع لاعبه كريستيان إريكسن في صفقة تقل قيمتها عن 16.9 مليون جنيه إسترليني التي دفعها النادي الإيطالي لتوتنهام هوتسبير قبل 10 أشهر فقط.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 11 مباراة في الدوري الإيطالي منذ مغادرته توتنهام في كانون الثاني الماضي، بعد أن رفض فرصة توقيع عقد جديد للرحيل عن النادي اللندني.

ووقع إريكسن عقدا مدته أربع سنوات ونصف السنة مع إنتر، لكنه سرعان ما تراجعت مكانته تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي، حيث كشف الرئيس التنفيذي للنادي جوزيبي ماروتا عن أنه سيقيم الوضع ولا يتعين على النادي الإبقاء على اللاعب إذا طلب الرحيل“.

المصدر: إرم نيوز

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