العراق يطلق “تحذيرات غريبة” ويكشف عن “تطور ذاتي لكورونا”… يعطيه فترة اطول للاستمرار!

2020/11/25 | 19:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

حذر مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الأربعاء (25 – 11 – 2020)، من التهاون في خطورة فيروس كورونا وعدم الإلتزام بإجراءات الوقاية، مؤكداً ان خطر الفيروس لا يزال مستمراً.

وقال الحلفي في تصريح رصدته “يس عراق”: إن “انخفاض اعداد الاصابات بفيروس ورونا في الفترة الحالية لا يعني أن الفيروس اصبح يندثر في البلاد ولا يمكن الاطمئنان حول ذلك”، لافتا الى ان “الفيروس قابل لتطوير نفسه بالتالي ربما نشهد موجات جديدة قد تؤدي الى ارتفاع الإصابات مجدداً”.

واضاف أن “هذا الأمر ليس مبرراً لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية المتبعة في البلاد منذ تسجيل اول إصابة بالفيروس”، محذرا من “التهاون في خطورة الفيروس وعدم إرتداء الكمامات والكفوف”.

وأعلنت وزارة الصحة عن جدول بياني نشرته اليوم، أنها سجلت اليوم 55 وفاةً و 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنةً بـ 35 وفاة و 2292 اصابة امس.

وبينت الوزارة ان عدد حالات التعافي بلغ اليوم 2270 ، وكان عدد المتعافين امس 2130.

وأعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الاحد الماضي، تهيئة كل الخطوات والمتطلبات المالية واللوجستية، للحصول على لقاح كورونا.

وقال التميمي، في تصريحات صحفية ان “الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة لغاية الآن”، مشيرا الى ان “جهود الوزارة مستنفرة ومستمرة منذ أشهر، وهناك طفرة نوعيَّة في القدرات التشخيصيّة والعلاجيَّة”.

وبخصوص آخر تفاصيل التعاقدات العراقيَّة مع شركات إنتاج اللقاحات العالميَّة، اكد الوزير ان “وزارته متواصلة مع كلِّ الشركات، وكلِّ الدول التي ترعى تجارب تطوير اللقاحات وتنتظر إقرارها من قبل التحالف الدولي للقاحات،”.

واشار الى ان “اللجنة المختصة في الوزارة أعلنت تهيئة كل الخطوات والمتطلبات المالية واللوجستية وحسب المعايير المعتمدة عالمياً، بانتظار إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي”.

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