2020/11/25 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع الدخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يرتفع بأكثر من التقديرات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يرتفع بأكثر من التقديرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).