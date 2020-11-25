مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تهبط بأقل من المتوقع

2020/11/25 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول، لكن بأقل من المتوقع.

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