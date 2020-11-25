قطرات كورونا… هكذا يعيش الفيروس على الأسطح ويظل معدياً لأيام

2020/11/25 | 19:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

منذ بدايات أزمة كورونا، انصبت جهود علمية غزيرة على أبحاث تهدف إلى فهم قدرات الفيروس في البقاء معديا على الأسطح، حيث يمكن أن يفيد ذلك كثيرا في مكافحة الوباء، فيما ما تزال هذه الجهود جارية حتى الآن.

ومؤخرا توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا المستجد الذي يخرج مع رذاذ المصابين، يمكن أن يظل معديا وينتقل عبر الأسطح “لعدة أيام”، من خلال التحول إلى شكل مجهري يشبه “الفطيرة”، حسب ما كشفه أستاذان متخصصان في نماذج الكمبيوتر والفيزياء.

وذكر الأستاذان أميت أغراوال وراجنيش باردواج في المعهد الهندي للتكنولوجيا، أنهما استخدما نماذج الكمبيوتر والفيزياء لفهم كيف يمكن لقطرات الرذاذ التي تحتوي على فيروس كورونا، أن تنشر المرض.

ووجد العالمان أن القطرات المحتوية على الفيروس، تستقر على الأسطح ويمكن أن تبقى معدية لعدة أيام، بناء على نظريتهما.

وتقول الدراسة إنه “رغم تبخر الماء الموجود في الفيروس في غضون دقائق وتحوله الميكروب إلى شكل مجهري، فإن الفيروس يعيش في طبقة واقية من سائل متبقّ”.

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