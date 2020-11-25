المرجع النجفي يبحث مع سفير الاتحاد الأوربي دعم العراق وتقديم الخبرات الأوربية

2020/11/25 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد المرجع الديني الشيخ بشير حسين

النجفي، الأربعاء، رفع علم المثليين في

مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعراق،

مطالباً بدعم البلاد وتطوير العلاقات

العراقية – الأوروبية.

وقال المرجع النجفي خلال استقبا

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