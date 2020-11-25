سلم جديد للرواتب ونقاط مشجعة للموظفين.. المالية النيابية تقترح إصلاحات جديدة

2020/11/25 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الأربعاء، اجتماعاً ناقشت فيه ورقة

الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي

اعدتها، وفيما استضافت مدير عام الشركة

العراقية للخدمات المصرفية، اقترحت سلم

جديد للرواتب.

وذكر

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