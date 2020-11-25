التلفزيون الارجنتيني: وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا

2020/11/25 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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نقل التلفزيون الارجنتيني اليوم الاربعاء (25 تشرين الثاني 2020) وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو أرماندو مارادونا ،عن عمر يناهز 60 عاماً بعد انتكاسة صحية جديدة مفاجئة.

وعانى مارادونا من سكتة قلبية تنفسية في منزله في تيجري حيث كان يتعافى بعد أن تمت إجراء عملية جراحية بسبب ورم دموي لديه.

وحسب شبكة كلارين فإن الحالة الصحية للنجم الأرجنتيني عادت للتدهور اليوم وتم نقله في سيارة إسعاف قبل أن يتعرض للوفاة في المستشفى".

وكانت تقارير صحفية أرجنتينية كشفت اليوم الاربعاء، عن تعرض الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، لسكتة قلبية تنفسية، وهو فى حالة خطيرة جدا".

وفقا لصحيفة " Clarín" الأرجنتينية، فإن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عانى فى الساعات الأخيرة من سكتة قلبية فى منزله، وهو فى حالة خطيرة للغاية".

وكان مارادونا، قد خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، فى احدى المستشفيات، فى أوائل شهر تشرين الثاني الجارى، بعد أن نقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

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