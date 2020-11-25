شرطة نينوى تنفي وجود مخدرات في الموصل وتؤكد متابعتها لعصابات الحبوب المخدرة

2020/11/25 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/نفى قائد شرطة نينوى العميد ليث الحمداني وجود مخدرات في مدينة الموصل.وقال الحمداني خلال ندوة حوارية نظمتها المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة الموصل ان" قيادة الشرطة تتابع ملف ترويج وبيع حبوب المؤثرات العقلية في المدينة، مبينا ان القوات الامنية تمكنت من الحد من انتشار هذه الظاهرة بعد عمليات الاعتقال التي طالت عصابات ترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية."/انتهى

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