فرض عقوبات امريكية على اربعة كيانات تدعم برنامج الصواريخ الإيراني

2020/11/25 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أربعة كيانات على صلة بإيران.واتهم أبرامز بحديث بمناسبة خاصة بمعهد بيروت عبر الإنترنت ان : هذه الكيانات الموجودة في الصين وروسيا بممارسة أنشطة تدعم برنامج الصواريخ الإيراني.وحذر المبعوث الأمريكي من أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران عن طريق عقوبات متوقعة في الأسابيع المقبلة تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان./انتهى3

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