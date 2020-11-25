بالوثيقة.. نائب سابق يوجه رسالة الى الامم المتحدة بشان قانون جرائم المعلوماتية

2020/11/25 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن توجيه النائب عن الدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي جوزيف صليوا رسالة الى الممثلية للأمم المتحدة في العراق يدعوها الى التدخل السريع في ايقاف قانون جرائم المعلوماتية.

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