خام نايمكس يوسع مكاسبه أعلى 45 دولاراً بعد بيانات المخزونات

2020/11/25 | 19:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.

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