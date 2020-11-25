الدولار الأمريكي يواصل خسائره عالمياً عقب بيانات اقتصادية

2020/11/25 | 19:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

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