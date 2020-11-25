الزراعة النيابية: إطلاق مستحقات الفلاحين خلال الشهر الحالي

2020/11/25 | 19:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أكدت لجنة الزراعة النيابية، الاربعاء، إطلاق مستحقات الفلاحين خلال الشهر الحالي.

وقالت الزراعة النيابية وفقا للإعلام الرسمي، إن “الحكومة متوجهة للاعتماد على الزراعة والصناعة للسنوات المقبلة”، مؤكدة أن “إنتاج محصول الحنطة تجاوز 5 ملايين طن”.

وأضافت أنه “سيتم إطلاق مستحقات الفلاحين خلال الشهر الحالي”، مشيرة الى وجود “خطة لتوزيع الأراضي الزراعية للمستثمرين”.

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