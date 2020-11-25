وفاة الأسطورة مارادونا

2020/11/25 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، الأربعاء، جراء إصابته بأزمة قلبية، بحسب ما أفاد محامية.

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