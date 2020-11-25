القوات الأمريكية تجري توسعة بقاعدة الحرير في أربيل

2020/11/25 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

كشف مصدر محلي، الأربعاء، أن شركة أمريكية مختصة تقوم بأعمال تأهيل وتوسعة لمطار شقلاة بمحافظة أربيل.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إنه “يجري العمل على اقتطاع مساحة ترتبط بمطار شقلاة العسكري في منطقة الحرير والذي تتخذ منه القوات الأمريكية قاعدة لها”.

وأضاف أن “ القوات الأميركية تجري توسعة على قاعدتها عبر نصب منظومة صواريخ ومراقبة ومنصة تدريب جديدة وأماكن بناء، مايعزز فكرة استمرار تواجد تلك القوات لفترة زمنية أطول داخل الإقليم”.

وأشار إلى أن “قاعدة الحرير يراد لها أن تكون من أكبر القواعد في العراق والشرق الأوسط”، مبينا ان “أعمال البناء هذه هي لتوسعه المطار، وذلك لاستقبال الطائرات من جميع القواعد المنتشرة في العالم”.



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