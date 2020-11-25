عضو المالية النيابية يكشف عن تحركات لاستجواب محافظ البنك المركزي

2020/11/25 | 19:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، اليوم الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي.

وقال ذيبان في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان “هنالك تحرك نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي ، وان هذا الاستجواب سيطيح بالمحافظ”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية غير قادرة على الحفاظ على سمعة البنك المركزي وهيبتة”.واضاف ان “المحافظ الحالي غير مختص وجيء به وفق منافع سياسية”، مبينا ان “الاستجواب سيجري قريبا وسيطيح بمحافظ البنك المركزي كونه غير مؤهل لادارة المنصب”.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن المباشرة بجمع تواقيع لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي لعدم قناعة المجلس بالأجوبة المقدمة خلال الاستضافة.

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