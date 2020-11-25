2020/11/25 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء عقب تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز 60 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أسطورة كرة القدم الارجنتيني مارادونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أسطورة كرة القدم الارجنتيني مارادونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).