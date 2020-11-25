بالصور..  عروسان يحتفلان بزواجهما وسط أنقاض سنجار

2020/11/25 | 19:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أختار عروسان عراقيان من قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، التقاط صور حفل عرسهما وسط دمار مدينتهما التي شهدت معارك في وقت سابق ضد عصابات داعش الارهابية.

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