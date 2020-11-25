التلفزيون الأرجنتيني: وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا

2020/11/25 | 19:56 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد التلفزيون الأرجنتيني الرسمي، الاربعاء، وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية (25 تشرين الثاني 2020)، بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

وخضع مارادونا مؤخرا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

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