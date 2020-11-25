وفد أمني رفيع يصل إلى محافظة نينوى للأشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار

2020/11/25 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد أمني رفيع إلى محافظة نينوى للإشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار الذي يهدف الى احكام سلطة الحكومة على القضاء.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، أن كل من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري برفقة قادة الشرطة الاتحادية وقيادة الحدود والقوات البرية عقدوا اجتماعا مع قيادة عمليان نينوى للأشراف على تطبيق بنود اتفاق سنجار خلال الأيام المقبلة بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

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