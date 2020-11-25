الصحة النيابية تطالب بتخصيص الاموال اللازمة في موازنة 2021 لبناء المستشفيات

2020/11/25 | 20:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

طالبت لجنة الصحة النيابية، الاربعاء، بتخصيص الاموال اللازمة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لبناء المستشفيات.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “هناك عشر المستشفيات على مستوى البلاد تعاني من التلكؤ في الانجاز حيث ان المشاكل المالية مع الشركات المنفذة وراء تاخير اكمال تلك المستشفيات”، لافتا الى ان “الحكومة عليها ان تتعامل مع المشاريع الصحية بالية ووضع يتخلف عن المشاريع الاخرى كونها ترتبط بحياة المواطنين”.

واضاف ان “جميع محافظات البلاد بحاجة الى اكمال بناء المستشفيات حتى وان كانت هنالك ازمة مالية كبيرة”، مطالبا ب”تخصيص الاموال اللازمة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لبناء المستشفيات”.

وأعلن وزير التخطيط ، في وقت سابق، عن وضع خطة استثنائية، لإنجاز المستشفيات المتوقفة في عدد من المحافظات والتي تنفذها شركات تركية.



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