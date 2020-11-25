وزير الثقافة يجدد دعوته الى الكرد لرفع التحفظ عن تاريخ العيد الوطني

2020/11/25 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الثقافة والسياحة والآثارحسن

ناظم، الاربعاء، دعوته لمجلس النواب

بالتصويت على قانون العيد الوطني

العراقي، فيما طالب الاتحاد الوطني

الكردستاني برفع التحفظ عن تاريخ

العيد.

وذكر بيان للوزارة تل

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