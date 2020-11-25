رواتب الموظفين العراقيين في كانون الثاني تواجه تحدٍ جديد

2020/11/25 | 20:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، الأربعاء، عدم وجود حلول بديلة في حال تأخر إقرار موازنة عام 2021، مبينة أن توزيع رواتب الموظفين لشهر...

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