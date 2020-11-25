الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

2020/11/25 | 20:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل هامشي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع النفط والغاز.

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