2020/11/25 | 20:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق -بغداد

خمسة بلدان فقط بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ستكون قادرة على تطعيم نحو 100 في المئة من سكانها من فيروس كورونا المستجد في حال تم منح الترخيص النهائي لثلاثة لقاحات أعلنت نجاح تجاربها السريرية، وفقا لمركز إحصاء أميركي.

وقال مركز الإحصاءات التابع لجامعة “Duke” في ولاية نورث كارولاينا إن البلدان الستة هي الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وتشيلي، إضافة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف المركز أن هذه الدول عمدت بالفعل إلى تقديم طلبات مسبقة للحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات التي طورتها شركتي مودرنا وفايزر ولقاح أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد.

ووفقا لإحصاءات المركز الأميركي فقد بلغ مجموع الجرعات التي طلبتها هذه الدول 2.8 مليار جرعة.

وتصنف مجموعة “Duke” البحثية خمسة من هذه الدول والاتحاد الأوروبي، التي يمكنها تطعيم سكانها بالكامل، على أنها غنية أو متوسطة الدخل.

وأعلن تحالف فايزر وبايونتيك عن فعالية تصل إلى 95 في المئة للقاحها ضد فيروس كورونا، فيما ذكرت مودرنا أن فعالية لقاحها بلغت 94.5 في المئة.

وبعد مختبر مودرنا وتحالف فايزر/بايونتيك، أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني المتعاون مع جامعة أكسفورد تطويره للقاح فعال بنسبة 70 في المئة كمعدل وسطي، وحتى 90 في المئة في بعض الحالات.

ويفترض أن تبدأ حملة التلقيح التي تشمل بدايةً العاملين في مجال الصحة والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، منتصف ديسمبر في الولايات المتحدة ومطلع 2021 في أوروبا، مع تكثف الجهود لإنتاج اللقاحات، والعمل على تجهيز وترخيص صيغ أخرى من اللقاح يجري إعدادها من قبل مختبرات أخرى.

ومن بين 48 لقاحا يجري تطويرها حاليا في العالم، 11 فقط دخلت مرحلة التجارب الثالثة، والأخيرة قبل الحصول على موافقة السلطات بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأسفر الوباء عن وفاة 1.4 مليون شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره أواخر ديسمبر 2019.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح كورونا: قائمة بالبلدان المتقدمة بطلبات الحصول على الجرع… 5 فقط ستكون مكتفية 100%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح كورونا: قائمة بالبلدان المتقدمة بطلبات الحصول على الجرع… 5 فقط ستكون مكتفية 100%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).