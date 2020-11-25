مجلس النواب يرفع دعوى قضائية ضد إعلامي بتهمة التطاول على “المؤسسة التشريعية”

2020/11/25 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس النواب، الأربعاء، إقامة دعوى قضائية ضد الإعلامي محمد جبار، بعد ’تطاوله على المؤسسة التشريعية وأعضاء المجلس’. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الدائرة القانونية في مجلس النواب، اقامت دعوى قضائية اليوم الأربعاء ٢٥/١١/٢٠٢٠ في محكمة تحقيق الكرخ وفق ضوابط قانونية بحق الاعلامي محمد …

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