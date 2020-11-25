2020/11/25 | 20:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صاحب "يد الإله".. "مارادونا" يرحل عن 60 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/25 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاحب "يد الإله".. "مارادونا" يرحل عن 60 عاما) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاحب "يد الإله".. "مارادونا" يرحل عن 60 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).