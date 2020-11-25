وزير الصحة: هيأنا الاستعدادات اللازمة لتوفير لقاحات ’الجائحة’  

2020/11/25 | 20:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وقّع العراق، الأربعاء، اتفاقية صحية مع الجانب الفرنسي، لاستحداث مستشفى سنجار في محافظة نينوى، وإعلان التعاون الصحي بين البلدين.



وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بحث مع السفير الفرنسي في العراق برونو اوبيرت تعزيز التعاون الصحي بين البلدين".

وتابع، "استعرض الوزير والجانب الفرنسي، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلدين، وناقشا إمكانية زيادة آفاق التعاون بين الطرفين في المجالات الصحية المختلفة وتبادل الخبرات العلمية".

وأكد الوزير وفقا للبيان، "تهيئة وزارة الصحة العراقية لكافة الاستعدادات اللازمة لتوفير اللقاحات حال اقرارها من التحالف الدولي للأدوية واللقاحات".

وأبدى من جهته السفير الفرنسي "استعداد الجانب بلاده للتعاون مع العراق فيما أشاد بجهود وزارة الصحة العراقية وادارتها في مواجهة الجائحة".

وأشار البين إلى أنه "تم بعد الاجتماع توقيع اتفاقية شملت استحداث مستشفى سنجار بمحافظة نينوى سعة 100 سرير، بالتعاون مع مؤسسة سلسلة الأمل الفرنسية، وإعلان التعاون الصحي بين البلدين".

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