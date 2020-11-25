اكتشاف هرمون يكبح جماح الجوع

2020/11/25 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {مخنوعات: الفرات نيوز} كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة elife أن هرمونا يمكنه كبح تناول الطعام وزيادة الشعور بالامتلاء لدى الفئران أظهر نتائج مماثلة لدى البشر والرئيسيات غير البشرية.

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