الداخلية تكشف معلومات جديدة صادمة ومفاجأة عن عصابة هيأة التقاعد

2020/11/25 | 20:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، عن معلومات جديدة ومفاجأة وصادمة عن شبكة التزوير والاحتيال التي تم اعتقالها مؤخراً في الهيأة العامة للتقاعد التابعة لوزارة المالية.

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