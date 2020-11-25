الثقافة تجدد دعوتها للبرلمان للتصويت على قانون العيد الوطني

2020/11/25 | 20:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

جددت وزارة الثقافة، الاربعاء، دعوتها لمجلس النواب بشأن التصويت على قانون العيد الوطني العراقي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (25 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، استقبل وفدا من لجنة العلاقات الخارجية النيابية برئاسة النائب شيركو محمد صالح لبحث عدد من الملفات الثقافية، من بينها مشروع قانون العيد الوطني العراقي.

وأكد الطرفان "ضرورة العمل على تقوية النسيج الاجتماعي الكردي والعربي بتثقيف المجتمع العربي عن ما عاناه الكرد في فترة النظام السابق سيما في مجزرة حلبجة، وتثقيف المجتمع الكوردي عن ما عاناه العرب أيضا في الفترة نفسها سيما ما حصل في مناطق الأهوار في جنوب العراق.



حيث وجه رئيس اللجنة النيابية دعوة لوزير الثقافة لزيارة محافظة السليمانية وتنظيم ندوة ثقافية يحاضر فيه الوزير، وقد وافق على تلبيتها".

فيما بين ناظم أن "الوزارة تعمل الآن على وضع خطط واضحة لمديرياتها من أجل تحسين انتاجية هذه المديريات وتفعيل أدوارها الثقافية"، مشيرا إلى أن "داري المأمون للترجمة والنشر والثقافة الكوردية بحاجة لتطوير إدائهما وهذا ما يجري العمل عليه الآن".

وجدد ناظم "دعوته لمجلس النواب عموما والاتحاد الوطني الكوردستاني بإعادة النظر في تحفظهم حول اختيار الثالث من تشرين الأول عيداً وطنيا عراقيا، مبينا أن تزامنه مع تاريخ وفاة الزعيم الوطني جلال طالباني يعطي هذا التاريخ إلى جانب كونه ذكرى لاستقلال العراق أهمية إضافية".

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