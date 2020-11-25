اللص الذكي - حكاية من التراث الصيني - ماجد الحيدر

2020/11/25 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر اللص الذكيحكاية من التراث الصينيترجمها بتصرف: ماجد الحيدرسرق فقيرٌ غليونا من أحد الأسواق، فألقي القبض عليه وأودع السجن في الحال.



كانت تلك أول مرة يدخل فيها سجناً فأحس بغمٍ وانقباضٍ شديدين، وراحت الأفكار تأخذه ذات اليمين وذات الشمال حتى واتته فكرة جهنمية، فصاح بحارس الزنزانة:- أيها الحارس، أريد أن أقابل الملك.



خذني اليه أرجوك.- وماذا تريد من الملك أيها اللص الحقير؟- عندي ......





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