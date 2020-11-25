اثيوبيا : وما الحرب الا ما ذقتم وعلمتم - تاج السر عثمان

2020/11/25 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 لا شك أن اندلاع الحرب في اثيوبيا سوف يمتد للبلدان المجاورة لها ومنها السودان الذي بدأت الآثار من خلال دخول أكثر من 24 ألف لاجىء من الحرب اليه ، وما يتطلب ذلك من حشد كل لجهود الدولية والداخلية لمساعدتهم حتى تضع الحرب أوزارها، فضلا عن نقل آثار الحرب اليها ، وتأجيج الحروب الداخلية والمطالبة بحقوق الأقليات القومية المضطهدة فيها بتغذية من دوائر خارجية بهمها احكام سيطرتها علي منطقة القرن الأ ......





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