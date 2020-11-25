افتتاح مكتب للجوازات في جمجمال

2020/11/25 | 20:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يشهد يوم غد الخميس، افتتاح مكتب جوازات قضاء جمجمال، فيما سيتم منح اول جوازي سفر صادرين لابناء الشهداء والمؤنفلين.

وقال رمك رمضان قائممقام جمجمال خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الأربعاء: انه وبعد تقديم طلب لقوباد طالباني خلال زيارته الى القضاء بتأريخ الـ 16 من آب المنصرم 2020، بافتتاح مكتب للجوازات في جمجمال، وبعد تكليفه للجهات المعنية بالموضوع، حصلت موافقة وزارة الداخلية الاتحادية على طلبهم بتأريخ الأول من ايلول المنصرم من العام نفسه.

واضاف: انه وبعد موافقة وزارة الداخلية الاتحادية، انهت مديرية جوازات السليمانية ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم الاجراءات لافتتاح مكتب للجوازات في جمجمال، لافتا الى ان الامور الادارية الخاصة بالمسألة تم انجازها من قبل القائممقامية.

واشار رمضان الى، انه من المقرر افتتاح مكتب الجوازات يوم غد الخميس وبحضور وزير الداخلية في اقليم كوردستان، مبينا ان اول جواز سفر صادر من المكتب سيتم منحه لاحد ابناء شهداء ضحايا الانفال، والجواز الثاني يمنح الى ناج وحيد لاهله من الانفال.

وبين قائممقام جمجمال، ان افتتاح مكتب للجوازات في القضاء سيعمل على اجراء تسهيلات لعوائل الشهداء والمؤنفلين والمواطنين لاصدار وثيقة جواز السفر من المدينة بدل التوجه الى السليمانية او كرميان او كركوك او اربيل لاصداره.

PUKmedia خاص‌

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