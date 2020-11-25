صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا الـ 265 المسجلة اليوم

2020/11/25 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 265 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–6

أبو غريب ———-32

الإسكان————1

الاعلام————-8

البياع ————-5

التاجي————-14

الحرية ————-11

الدورة————–13

السيدية ———-3

الشالجية———–3

الشعلة ————-18

الصالحية ———–1

الطارمية————-8

العامرية————-2

العطيفية————4

الغزالية————-5

القادسية ————2

الكاظمية ————-7

اللطيفية ———–2

المحمودية————29

المنصور ————–14

الوشاش ————3

اليرموك ————–12

اليوسفية ————4

حي الجامعة ———-5

حي الجهاد————22

حي الخضراء ———3

حي العامل———–9

حي العدل ———-5

حي الفرات ———1

شارع حيفا ———–3

مجمع مطار بغداد——1

سكنة جانب الرصافة —–8

محافظة ديالى ———–1

الشفاء: 353

الوفيات: 3

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