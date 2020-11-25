لجنة الزراعة النيابية تؤكد إطلاق مستحقات الفلاحين خلال الشهر الحالي

2020/11/25 | 20:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت لجنة الزراعة النيابية، الاربعاء، إطلاق مستحقات الفلاحين خلال الشهر الحالي.وقالت الزراعة النيابية وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إن “الحكومة متوجهة للاعتماد على الزراعة والصناعة للسنوات المقبلة”، مؤكدة أن “إنتاج محصول الحنطة تجاوز 5 ملايين طن”.وأضافت أنه “سيتم إطلاق مستحقات الفلاحين خلال الشهر الحالي”، مشيرة الى وجود “خطة لتوزيع الأراضي الزراعية …

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