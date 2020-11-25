الدفاع تكشف مصير المفسوخة عقودهم وترهن عودتهم بأمر وحيد

2020/11/25 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مدير اعلام وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول، الاربعاء، مصير المفسوخة عقودهم في الدفاع، فيما أشار الى أن عودتهم مرهونة بتوفر التخصيص المالي لهم.

وقال رسول في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "وزارة الدفاع تتابع ملف المفسوخة عقودهم وانا التقيت معهم كثيراً ورفعت مطالبهم وبشكل رسمي الى الجهات العليا ولم يعارض احد بخصوص عودتهم لكن الموضع غير مختص فقط بالوزارة".

وأضاف، أن "الوزارة لم تقصر بكل مفاصلها مع المفسوخة عقودهم ولكن بانتظار التخصيص المالي واقرار موازنة 2021"، مشيرا الى أن "لجنة الامن والدفاع تتابع الموضوع ايضا ولا يوجد اي تقصير".

وأشار رسول الى أن "عودة المفسوخة عقودهم من الدفاع الى الخدمة سيرفع القوة القتالية للجيش ولكن الموضوع مرتبط بالتخصيص المالي وامور اخرى".

وأعلنت وزارة الدفاع، (1 - 11 - 2019)، إعادة ما يقارب 40 الف من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة في الوزارة على شكل وجبات، وأكدت انها بصدد إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعاً.

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