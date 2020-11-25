2020/11/25 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد النائب المستقل محمد السوداني ان لجنة الحوار النيابية بين بغداد واربيل ليست معنية بحل المشاكل كافة .وقال في لقاء متلفز :" ان قانون تمويل العجز المالي جرس انذار للعلاقة بين المركز والاقليم ".واضاف:"ان قانون تمويل العجز لم يتضمن نصا لتسديد مستحقات الاقليم "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في تصريح متلفز ..النائب محمد السوداني: لجنة الحوار بين بغداد واربيل ليست معنية بحل المشاكل كافة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في تصريح متلفز ..النائب محمد السوداني: لجنة الحوار بين بغداد واربيل ليست معنية بحل المشاكل كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).