مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تهبط بعكس التقديرات

2020/11/25 | 20:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

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