وزير الداخلية : رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين

2020/11/25 | 20:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الاربعاء ،ان” رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين على المجتمع “.

وقال الغانمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” هناك رجال في وزارة الداخلية يعملون دون كلل او ملل من أجل بسط الأمن وانفاذ القانون وتأمين المدن، ومن بينهم رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين على المجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة “تك تك” وطفلة وعصابة سرقة، إستمروا في عطائكم فالتاريخ يسجل بطولاتكم.

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