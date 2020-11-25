العالم يبكي مارادونا

2020/11/25 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية العالم، بوفاته المفادئة نتيجة أزمة قلبية، ما أثار حزنا كبيرا على وفاته.

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