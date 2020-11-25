القضاء يصدر أمرًا ولائيًا بشأن انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

2020/11/25 | 20:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استند القرار إلى توصية دولية وقارية

الترا عراق - فريق التحرير

قررت محكمة المنزاعات الرياضية، الأربعاء، إيقاف العمل بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.





وصدر الحكم عن رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق الدعوى التي رفعها رئيس اللجنة المنتهية ولايته رعد حمودي ضد كل من رئيس اللجنة الأولمبية الجديد سرمد عبد الإله وعدد من أعضاء اللجنة.

ونص الحكم، على إيقاف العمل بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية المقامة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتي اسفرت عن فوز عبد الإله برئاسة اللجنة، بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية ووالمجلس الآسيوي.

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