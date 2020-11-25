عشائر جنوب صلاح الدين تسلم الأعرجي قائمة مطالب للقائد العام

2020/11/25 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، ملف عودة النازحين إلى محافظة صلاح الدين، والتحديات الأمنية في المحافظة، وذلك خلال استقباله عددا من شيوخ عشائر ووجهاء من المحافظة.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشارية الأمن القومي تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي،استقبل اليوم وفدا ضمّ شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين، برفقة نائب المحافظ إسماعيل خضير الهلوب، وبحث الوضع الأمني في المحافظة، وتذليل العقبات التي تقف أمام عودة النازحين من أهالي صلاح الدين الى مناطقهم".

وتابع البيان، أن "شيوخ عشائر ووجهاء صلاح الدين، استعرضوا أهم المشاكل التي تواجه أهالي المحافظة، والتحديات الأمنية، وأكدوا على ضرورة مشاركة العشائر مع القوات الأمنية في مسك الأرض، خصوصا في المناطق الرخوة بين محافظتي صلاح الدين وديالى".

وأكد الأعرجي وفقا للبيان، بأن "المطالب المطروحة هي مطالب حقّة، وستعرض على رئيس مجلس الوزراء، لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

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