2020/11/25 | 20:58 - المصدر: سفن سكاي

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غيب الموت اسطورة كرة القدم الارجنتيني بطل العالم عام 1986 دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 سنة، بحسب ما أكده محاميه، متأثرا بأزمة قلبية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت سابقا إلى أن مارادونا يعاني من أزمة صحية خطيرة.

يذكر أن مارادونا غادر المستشفى يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.



وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا متأثرا بأزمة قلبية 7 SKY TV.

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