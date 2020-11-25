2020/11/25 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مسؤول صحي، عن انخفاض مستمر لعدد المصابين بفيروس كورونا في جانب الكرخ ببغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مستمر لكورونا في شطر بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مستمر لكورونا في شطر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).