الايدز وكورونا.. عواقب وخيمة لما بعد الاصابة

2020/11/25 | 20:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} كشف الطبيب الروسي المختص في المناعة فلاديسلاف زيمشوجوف، عواقب الإصابة بفيروس كورونا على جسم الإنسان.

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