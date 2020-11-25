الزراعة النيابية تكشف عن خطة لتشجيع الانتاج الزراعي في البلاد

2020/11/25 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة الزراعة النيابية، الأربعاء، عن خطة لتوزيع الأراضي الزراعية واطلاق السلف المالية لتشجيع الإنتاج، مؤكدة توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة إلى الاعتماد على الزراعة والصناعة من خلال دعم الفلاح والمستثمرين.

وقال عضو اللجنة عبد الأمير التعيبان، في تصريح صحفي، اليوم (25 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "هناك توجه عام لدعم القطاع من خلال توزيع الأراضي الزراعية للمستثمرين ودعمهم بالسلف المالية، فضلا عن دعم المنتج الوطني ومتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بمنع الاستيراد التي تؤثر على المنتج الوطني".

وأشار إلى، أنه "خلال السنتين الماضيتين حصلت طفرة نوعية في قطاع الزراعة من خلال زيادة المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير، حيث بلغ إنتاج محصول الحنطة أكثر من 5 ملايين طن، أما محصول الشعير فبلغ أكثر من مليون طن"، مبينا أن "إنتاج المحصولين ساعد في مجابهة جائحة كورونا وتفادي التعرض إلى أزمة غذائية".

وأكد التعيبان، أن "الحكومة تتوجه خلال السنوات المقبلة إلى الاعتماد على الزراعة والصناعة من خلال دعم الفلاح العراقي، علاوة على دعم المستثمرين، مشددا على أن "الفلاح العراقي قادر على رفع قدرة العطاء ودعم الاقتصاد".

ولفت إلى أن "التقصير في وزارة التجارة جاء نتيجة عدم اعتماد الوزارة على خطة عادلة لتوزيع مستحقات الفلاحين، مما تطلب وقفة جادة من قبل اللجنة بتنفيذ واجبها الدستوري وتضمين مستحقات الفلاحين ضمن القرض الأخير، فأصبح واجبا على وزارة المالية ووزارة التجارة صرف مستحقاتهم، خاصة وهم مقبلون على موسم زراعة جديد وبحاجة للسيولة النقدية"، مؤكدا "إطلاق المستحقات سيكون خلال الشهر الحالي".

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