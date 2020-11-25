هيئة الاستثمار تحدد اسباب تلكؤ المشاريع في العراق

2020/11/25 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، تلكؤ العديد من المشاريع بسبب العجز الذي تواجهه البلاد ونقص البنى التحتية، فضلا عن المعوقات اللوجستية في دوائر الحكومة.

وقالت رئيس الهيئة سهى النجار في تصريح صحفي، اليوم (25 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "في ظل نقص التمويل وحاجة العراق إلى المشاريع المهمة، لا بد من الدخول مع القطاع الخاص في العملية الاستثمارية وتحديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتوفر لدى القطاع الخاص".

وأوضحت أنه "بالنسبة للمشاريع المتلكئة ليست فقط في هيئة الاستثمار وإنما في القطاع الحكومي أيضا هناك مشاريع متلكئة بسبب العجز الذي تواجهه الحكومة لاسيما أن الروتين وصعوبة الإجراءات ونقص البنى التحتية فضلا عن المعوقات اللوجستية من الحكومة كلها عوامل تسببت في تلكؤ المشاريع وتأخير تنفيذها"، لافتا إلى أن "التنسيقات مستمرة داخل الهيئة لحلحلة بعض المشاكل التي تواجه عمل المستثمرين من خلال تسوية وايجاد مستثمرين يكملون المشاريع المتلكئة ".

وفي سياق متصل أشارت النجار إلى أن "منح إجازات بانشاء مشاريع داخل المدن تعد مشكلة واجهت العملية الاستثمارية خاصة وأنها غير منسجمة مع التخطيط العمراني"، مؤكدة أن "الهيئة تسعى بالتعاون مع البلديات وأمانة بغداد للمحافظة على التخطيط والتصميم داخل المدن، من خلال وضع المصانع في أطراف المدينة لتخفيف الزحام والتلوث".

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